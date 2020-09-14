حجاوي : الأردن لا يزال في المرحلة الأولى من انتشار كورونا

دوت الخليج :- اشار عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي : إن الأردن لا يزال في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، نظرا إلى الانخفاض في أعداد المصابين عن يوم الجمعة ، وفق المملكة .
وأكد حجاوي دخول الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي، وليس في المناعة المجتمعية، ولن ندخلها في وقت قريب.
واضاف : ان مطعوم كورونا لم يظهر قبل عام 2021.
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