طريقة التسجيل في موقع بلاك بورد Black Board الكلية التقنية Tvtc

قامت المؤسسة العامة للتجريب التقني والمهني بتوفير الخدمة الإلكترونية بلاك بورد التقنية Black Board،حيث تتيح تقنية البلاك بورد خدمة التعليم عن بعد قدرة التواصل المباشر بين المدرب والمتدرب، وقد صارت هذة الخدمة ذو أهمية عالية بعد قرار تعليق الدراسة في السعودية لحين إصدار إشعار اخر، وبسبب الاجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا اصدر وزير التعليم أمر بتفعيل خدمة التعليم عن بعد، وتسعي المملكة العربية السعودية إلي تطوير القطاع التعليمي بشكل ملحوظ في المراحل الأخيرة، وتقوم بعمل دورات تدربية لأبرز الكوادر التعلمية في القطاع، ومن اهم أهداف فكرة التعليم عن بعد هي تقديم الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة والجيدة في مجال التعليم الجامعي إلى الطلاب .

بلاك بورد التقنية Black Board

بلاك بورد التقنية Black Board هو عبارة نظام لادراة التعليم ومتابعة الطالبة ومتابعة كفاءة العملية التعلمية، ويتيح النظام فرص هائلة لطلاب والطالبات بالتواصل مع المقر الدراسي بعد مغادرة قاعة المحاضرات في أي وقت أي مكان، ويستطيع الطالب من خلال النظام الإلكتروني الذي يوفر أدوات متعددة ومختلفة الاطلاع علي المادة العلمية المقررة وما تحتويه والتعامل معاها بطرق سهلة ميسرة، ويتيح للطالب أيضا التواصل مع أستاذ المادة المقررة وباقي زملاءه المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية مختلفة، ويدعم هذا النظام إمكانيه عدم الذهاب إلى الجامعة والحصول علي دروسهم والامتحانات عن طريق الأنترنت، ويعد بلاك بورد Tvtc من اهم الأنظمة الإلكترونية التي تفيد المتدربات والمتدربين في المؤسسة العامة للتقنية والتدريب.

تسجيل دخول بلاك بورد التقنية Tvtc

سيكون التركيز الأكبر في الفترة القادمة علي خدمات التعليم عن بعد و بيكون الطريقة لاستمرار تطبيق جدول ومخططات الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال موقع بلاك بورد كلية التقنية سوف يستطيع المتدربين الدخول إلى حسابتهم والتواصل مع المدربين والمحافظة علي الحضور

وفيما يلي نعرض لكم الخطوات لطريقة الدخول الموحد للوصول إلى البلاك بورد التقنية الخاص بالمدربين والمدربات :

الدخول إلى بوابة التدريب التقني الإلكتروني “بلاك بورد” من هنا يجب كتابة رمز الجامعة ثم قم بكتابة أخر 6 أرقام من الرقم الأكاديمي الخاص للمتدرب . يجب علي المتدرب كتابة رقم السجل المدني بالخانة المخصصة وهي خانة كلمة المرور . قم بالنقر علي أيقونة الدخول لتحويلك إلى صفحة الدخول إلى بلاك بورد التقنية .

رابط الدخول علي بلاك بورد التقنية Black Board

اطلق النظام الشهير باسم رايات عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني وهو الذي يسمح لهم استعمال البلاك بورد، وعبر هذا النظام يحصل المتدربين والمتدربات علي البرامج التدربية والتطبيقات، ويستطيع أيضا المتدربات والمتدربين تعين البرامج أو التطبيقات التدربية التي يفضلون الالتحاق بها وذلك يحدث عن طريق زيارة موقع المؤسسة العامة للتقنية والتدريب،وقد كان من اهم أهداف نظام رايات توفير الوقت والجهد علي المتدربين والطلبة وجري أنشاء موقع الكتروني خاص بالتدوين علي البلاك بورد التقنية .