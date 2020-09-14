هيئة تقويم تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد أكاديمي

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تزداد عمليات البحث حول فتح باب التسجيل في برامج مراجع اعتماد أكاديمي من قبل هيئة تقويم، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في البرنامج الأكاديمي لمدة زمنية محددة “مراجع اعتماد أكاديمي”، فقد أوضحت الهيئة أن هذا البرنامج يستهدف فئة محددة بشروط يجب أن يتم توافرها في المتقدمين للحصول على فرصة التسجيل في الدورة والبرنامج، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا شروط التسجيل والمدة المحددة ورابط التسجيل والفئات المستهدفة.هيئة تقويم التعليم والتدريب:
تعد هيئة تقويم التعليم والتدريب من أهم المؤسسات الحكومية التي لها دور فعال في المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلالها الدخول إلى اختبار قياس القدرات من خلالها للطلاب ليتمكن من الدخول إلى الجامعة التي يرغبون بها، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من الخدمات التي يتم الاستفادة منها، كما أوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه من المتوقع أن يكون المتدرب قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية والخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.رابط التسجيل في البرنامج التدريبي:
أضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رابط التسجيل التي يمكن من خلاله التسجيل في البرنامج التدريبي، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى اكتساب المبتدئين الخبرات والمهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل المراجعة الأكاديمية.
شروط التقديم والتسجيل:
- أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه.
- أن يكون على رتبة أستاذ مشارك على الأقل او أستاذ مساعد بخبرة لا تقل عن سنتين في المجال الأكاديمي.
- شهادة اجتياز برنامج ممارس جودة أكاديمي الذي تقدمه الهيئة.
- ممارسة العمل في مجال الجودة لمدة لا تقل عن سنة.
- قبول المشاركة ملاحظا في عمليات التقويم التي تقوم بها الهيئة.
- الرغبة والالتزام بالمشاركة مع الهيئة في عمليات التقويم والاعتماد.
- تحقيق الحد الأدنى من درجات الاختبارات المستخدمة للدخول والمقابلة الشخصية.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد أشارت إلى أن مدة التدريب تكون لمدة 3 أيام، ويتم التسجيل من خلال رابط التسجيل الذي تم ذكره في أعلى المقال.
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