بسبب نافالنى .. وزير الخارجية الروسية يلغى زيارته إلى ألمانيا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت الخارجية الروسية فى بيانها إلى حدوث تغيير فى جدول أعمال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ما أدى إلى إلغاء الزيارة.
ويأتى إعلان الخارجية الروسية تزامنًا مع حالة من التوتر بين برلين وموسكو بسبب الاشتباه فى تسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى بغاز نوفيتشوك.
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