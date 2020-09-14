الأردن يعلن إغلاق المساجد والمدارس مجددًا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الإثنين تعليق ذهاب طلبة المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، وفق ماذكرت وسائل إعلام أدرنية.

وقرر الأردن، تعليق دوام الطلبة في المدارس اعتبارا من الخميس ولمدة اسبوعين والانتقال للتدريس عن بعد من خلال خاصية الفيديو على الإنترنت المتاحة عبر عدد من التطبيقات المختلفة.

وشمل القرار اغلاق جميع الاسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة.

من جهة أخرى أعلن وزير الأوقاف بمملكة الأردن عن إغلاق جميع الجوامع والمساجد بجميع أنحاء المملكة لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الخميس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مجددًا.

وعاودت الأعداد المصابة بالفيروس في الادرن ارتفاعها في الآونة الأخيرة بعدما كانت الأدرن البلد العربي الأنجح في وقف انتقال الوباء، وتسجليها صفر إصابات أو وفيات لأيام متتالية.