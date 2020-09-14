اشتباه في كورونا .. إصابة رئيس فرنسي سابق بعدوى شديدة في الرئة

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية على موقعها مساء اليوم الاثنين، بأنه تم نقل الرئيس الأسبق جيسكار ديستان إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى جورج بومبيدو في العاصمة باريس.

ونقل الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان إلى المستشفى بعد إصابته بعدوى في الرئة بعد شكاوى من مشاكل في الجهاز التنفسي، حسبما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر بالمستشفى.

وتم نقل السياسي البالغ من العمر 94 عامًا إلى مستشفى جورج بومبيدو في الدائرة الخامسة عشرة من باريس، حيث نُقل إلى وحدة العناية المركزة بواسطة عربة اسعاف عالية التجهيز بسبب سوء حالته

وأخبر لويس نجل جيسكار ديستان صحيفة لوبريزيان أن والده عانى من آلام في صدره، مساء الأحد، لأول مرة حيث لم يسبق أن شكى من من ازمة صحية من قبل.



وشغل السياسي منصب رئيس فرنسا من 27 مايو 1974 إلى 21 مايو 1981، وهو الرئيس الفرنسي الأطول عمرا في تاريخ الدولة.

الرئيس الفرنسي الاسبق جيسكار ديستان