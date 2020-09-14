أمريكا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة و510 وفيات بـ كورونا

أعلنت المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، سجلت المراكز 35.549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل بذلم إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و503 آلاف و30 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء.

ووصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى 193 ألفا و705 حالات، وذلك بعد تسجيل 510 حالات.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى لإصابات ووفيات كورونا حول العالم تليها الهند والبرازيل وروسيا، على صعيد الإصابات، بينما تليها البرازيل في أعداد الوفيات.