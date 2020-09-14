أعلنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم إصابتها بفيروس كورونا المستحد.
وبحسب "الراي" الكويتية، أعلنت النائبة الكويتية إصابتها بعد أن جاءت نتيجة فحص كورونا الذي أجرته إيجابية.
وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.
ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.
وتعد الهاشم أكثر النواب الكويتيين إثاغرة للجدل بشبب تصريحاتها العدائية تجاه مصر وتحريضها الدائمك ضد كل الوافدين داخل بلادها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدو المصريين وصانعة الأزمات .. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.