نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتقادات لوزير الصحة التركي بسبب تغريدة حول كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالت انتقادات لاذعة وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بعد نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، تتعلق بتقرير وفاة لأحد المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد.

فبينما دأب وزير الصحة التركي، على دعوة المواطنين إلى تجنب المهاترات، والالتفات إلى مكافحة الوباء بالقول: "وظيفتنا جميعاً مكافحة الوباء، وليس بعضنا بعضا، لنكافح الوباء معاً"، انتقد المغردون تلك التغريدة بشدة.

وانهالت التعليقات بسؤال الوزير عن صمته حيال الاحتفال الذي أقامه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بمناسبة انضمام 100 ألف عضو جديد إلى الحزب.

ومن الردود التي واجهها الوزير، تغريدة لمواطنة تدعى "آنا أصفهان" قالت فيها: "أليس الرئيس منا؟ لماذا يقوم بلقاءات جماعية، لماذا لا يكافح؟ لماذا نؤجل أعراسنا والنواب لا يؤجلونها".

وفي تعليق آخر، انتقد شخص يدعى "نصوح بكتاش"، أنشطة حزب العدالة والتنمية، متهكماً "الحفلات الموسيقية محظورة، المسارح محظورة، الأعراس محظورة، بينما نشاط حزب العدالة والتنمية متاح، بعد مفاوضات مع الفيروس، لن يذهب الفيروس إلى أنشطة حزب العدالة والتنمية".

واتهم معلق آخر يدعى "تولجا دميركول"، وزير الصحة فخر الدين قوجة، بالتزام الصمت تجاه أنشطة حزبه، وقال في تعليق، "افتتاح آيا صوفيا دون أي احتياط، وعقد مسيرة لأردوغان في غيرسون، وتأجيل تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فعالية للحزب في اسطنبول، ولا تعليق لأي منهم، أنت لست مخلصاً يا وزير، لا أحد يؤمن بالبيانات التي تكشف عنها على أي حال".

يشار إلى أن ولاية إسطنبول كانت أصدرت قراراً بحظر الأنشطة، والتجمعات، والحفلات الموسيقية، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يُعتبر القرار سارياً اعتباراً من 14 سبتمبر/أيلول.

وأكدت الولاية فرض قيود على المواصلات داخل المدينة، وعلى حفلات الحناء، والخطوبة، والأعراس، وعدم السماح بالحفلات على متن القوارب السياحية واليخوت.

إلا أن قرارها بحسب معارضين، جرى تأجيله حتى يتاح للحزب الحاكم إجراء احتفاله، وهو ما لاقى انتقادات من نواب في البرلمان، حيث انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري "أمير مراد" في تغريدة عبر حسابه في تويتر، احتفالية العدالة والتنمية في اسطنبول، وقال إن "ولاية اسطنبول غَيّرت تاريخ بدء سريان قرار منع الحفلات والتجمعات، بعد أربع ساعات من إعلان القرار، بسبب احتفالية حزب العدالة والتنمية في مركز مؤتمرات الخليج باسطنبول".

يذكر أن النائب عن حزب العمال التركي، باريش أتاي، انتقد بدوره احتفالية حزب العدالة والتنمية، وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "أنتم أعداء الفن، وهذا همكم الوحيد، لا تكترثون للفيروس، ولا حتى الناس"