الأردن يغلق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي لأسبوعين

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الإثنين، إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين، بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي إن "مجلس الوزراء اتخذ يوم الإثنين جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة".

وسجل الأردن الإثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط، بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس.

وتضمن القرارات، وفقا للعضايلة اتخاذ إجراءات صارمة وتوقيف أي شخص يقيم الاحتفالات والأعراس وبيوت العزاء أو أي تجمعات أخرى لمدة 14 يوما.

كما قررت الحكومة منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، ووضع آلية جديدة لعمل الأسواق المركزية وتخفيض عدد موظفي الدولة لحده الأدنى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العضايلة قوله إن "هذه الإجراءات تأتي حتى نضمن عدم تفشي الوباء الى مستويات يصعب السيطرة عليها".

من جهته، قال وزير التربية تيسير النعيمي في المؤتمر إنه "نظرا لتطورات الوضع الوبائي قرر مجلس الوزراء تعليق دوام الطلبة والتحول إلى التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الخميس".

ويستثنى من هذا القرار، وفقا للنعيمي، صفوف الأول والثاني والثالث الأساسي والصف الثاني عشر (التوجيهي).