عاجل.. إيران ترفض التعاطى مع دعوتين قضائيتين ضدها فى كندا

رفضت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، التعاطى مع دعوتين قضائيتين ضدها فى كندا بشأن الطائرة الأوكرانية التى تم إسقاطها فى طهران بصاروخ للحرس الثورى الإيرانى، حسبما أفاد نبأ عاجل على شبكة "العربية" الإخبارية.





وكان محاميان كنديان أقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التى أُسقطت فوق طهران الشهر الماضى، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندى (1.1مليار دولار). وأقيمت الدعوى ضد إيران والزعيم الأعلى الإيرانى والحرس الثورى وجهات أخرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ فى 8 يناير، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا من بينهم 57 كنديا.

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