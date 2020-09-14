ترامب يصل كاليفورنيا لتفقد مواقع حرائق الغابات

وصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى ولاية كاليفورنيا ليطلع على اثار ويتفقد أماكن حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من غرب الولايات المتحدة.
وكان التوقف السريع خلال حملة إعادة انتخابه التي استمرت ثلاثة أيام، هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب كاليفورنيا منذ اندلاع الحرائق المدمرة.
وقبل وصوله اليوم، وصف المنافس الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الأمريكي بأنه "متحفز ضد اي اتفاق للمناخ" وتساهم سياساته في حدوث كوارث طبيعية متزايدة القوة.
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