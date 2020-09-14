مجلس الوزراء الكويتي يدعو لاستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية

دعا مجلس الوزراء الكويتي، إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مصادرها الرسمية.

كان ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، والذي عقد بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أحاط المجلس في مستهل أعماله، بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لأمير الكويت، سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفاءه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية؛ ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يخضع حاليا للعلاج باحدى المستشفيات الأمريكية، في أعقاب جراحة ناجحة أجراها في الكويت الشهر الماضي.