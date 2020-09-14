فاراج يهدد بطرد نواب الحزب البريطاني الحاكم المعارضين لمشروع قانون أيرلندا الشمالية

وورد أن حوالي 20 آخرين يعارضونها، ويهددون بخفض تمثيل الأغلبية الحكومية إلى 20. عضوا
وكتب: "اتفاقية الانسحاب كما هي ليست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قاتلنا من أجله"، مضيفًا أن "بوريس ضللنا لكنه يحاول الآن التعديل من خلال مشروع القانون الذي يعدل بروتوكول أيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، اتفاقية الانسحاب".
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