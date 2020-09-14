نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء الكويتي يطمئن الجميع على صحة الشيخ صباح الأحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم، الإثنين، عن تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأكد الشيخ صباح خالد، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الكويتي تحسن صحة أمير الكويت، قائلا: "صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت. فيما كان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي الخميس الماضي، أن الحالة الصحية لأمير البلاد، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر. وناشد الديوان الأميري، الجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت، من مصادرها الرسمية. ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت. كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.



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