السعودية تنفي منح تراخيص لإنشاء مشروع”جزيرة المملكة”

أصبح مشروع”جزيرة المملكة” ترند على جوجل اليوم وبحث عنه عدد كبير من السعوديين، حيث صرح مصدر مسئول بالمملكة بأن مشروع”جزيرة المملكة” غير مرخص بالإضافة إلى انه مخالف للأنظمة المرعية بالمملكة وأنه ليس جزء من من رؤية المملكة 2030 بالإضافة أنه لا يتبع أي برنامج تنفيذي أو مبادرة تتبع المملكة، وأضاف المسئول بأن الترويج إلي مشروع”جزيرة المملكة”باستخدام شعار رؤية المملكة 2030 يعتبر هذا نوع من الاستغلال ولا يوجد ترخيص لاستخدام هذا الشعار وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفة.

مشروع”جزيرة المملكة”غير مرخص

صرح مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية بأن أي مشروع له صله بمشروعات رؤية المملكة 2030 في البداية لابد من دراستها وعرضها علي الحوكمة المقرة من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ثم تقوم الحوكمة بإصدار قرار بالموافقة ومن هنا لابد من الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) بالإضافة إلى الإعلان عن المشروع من خلال الموقع الالكتروني لرؤية المملكة 2030.

من جانب أخر نشرت أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة السعودية على تويتر بيان تعلق به على مقطع فيديو تم نشرة مؤخرا يخص مشروع”جزيرة المملكة”حيث قالت في هذا البيان كالآتي:

أن أمانة المنطقة الشرقية تود توضيح أنه لم يتم أخذ موافقة الأمانة على مشروع”جزيرة المملكة” كما لم يتم منح الشركة المذكورة أي تراخيص رسمية لإقامة المشروع ومن جانب أخر تؤكد أمانة المنطقة الشرقية دعمها لأي مشروع سياحي تنموي يخدم رؤية المملكة 2020وذلك عن طريق اتخاذ الطرق الصحيحة والرسمية في استخراج تصاريح موافقة من جانب المملكة وعدم استخدام شعار رؤية المملكة 2030 بدون استخراج أي موافقة رسمية من جانب المملكة.

وتدعو أمانة المنطقة الشرقية المملكة جميع السعوديين بضرورة أخذ جميع المعلومات من مصادرها الرسمية والتابعة للمملكة ويجب الابتعاد عن أي شائعة.