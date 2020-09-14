تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وفترات سداد حتى 5 سنوات من شركة مرابحة مرنة

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وتأتي شركة مرابحة مرنة ضمن أهم الشركات الرائدة في مجال تمويل الأفراد داخل المملكة حيث تقدم الشركة عروض تمويلية مميزة بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تساعد العملاء في إختيار التمويل المناسب لهم ،ومن أهم العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات كما يمكن أنتصل قيمة مبلغ التمويل المقدم من الشركة حتى 250 ألف ريال سعودي ويمكن للعملاء التعرف على مزيد من العروض التمويلية التي تقدمها الشركة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة ومعرفة الشروط والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصيمزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة
تقدم شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية تمويل فوري بدون تحويل الراتب الشهرى للعميل بالأضافة إلى خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم مزايا هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة
- تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية
- يتميز تمويل الشركة بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل
- يتميز التمويل الشخصي بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات
- يتميز التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنه بمبالغ ماليه تبدأ من 500 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي
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