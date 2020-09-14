تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري يصل الي 1,5 مليون ريال بتحويل المدينون

تمويل شخصي من بنك الأهلي التجاري يصل الي 1,5 مليون ريال بالمملكة العربية السعودية، عن طريق تحويل المديونية من البنوك الأخري الي البنك الاهلي التجاري، حيث يمكن للمواطنين الحصول علي مبلغ تمويلي 1,5 مليون ريال كحد اقصي و 5,000 الف ريال سعودي كحد ادني، حيث يسعي البنك الاهلي التجاري السعودي في تقديم المنتجات لعملائه للتمويل الشخصي مثل تمويل الشخصي من البنك الاهلي قصر الاجل وعرض 50/50 لشراء سيارة من البنك الاهلي، وسنتعرف من موقعنا معكم هذا ” موقع ثقفني” علي كافة تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الاهلي التجاري المدينونية.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الاهلي التجاري

يتميز البنك الاهلي عدت مميزات عن البنوك الاخري بالمملكة العربية السعودية ومن اهم المنتجات التي يقدمها البنك الاهلي التجاري لعملائه تمويل يصل الي 1,5 مليون ريال سعودي عن طريق تحويل المديونية من البنوك الاخري الي البنك الاهلي التجاري، ومن اهم مميزات التمويل الشخصي للبنك الاهلي التجاري بتحويل المديونية، الحد الادني للتمويل 5,000 الاف ريال سعودي، الحد الاقصي للتمويل 1,500,000 مليون ونصف المليون ريال سعودي، وكذلك التمويل الشخصي للبنك الاهلي التجاري متاح للموظفين وكذلك المتقاعدين، والاستفادة من خدمات ومنتجات الاهلي التجاري.

يتميز تمويل الشخصي من البنك الاهلي التجاري بتوفير مبالغ مالية مناسبة لكافة الفئات من 5,000 الاف ريال سعودي الي 1,5 مليون ريال حسب الاحتياجات الشخصية، تأمين تكالفي متكامل في حالة الوفاة او العجز الكلي، وسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات وتحويل المبلغ المالي الي حسابك.

شروط البنك الاهلي التجاري للحصول علي قرض شخصي المديونية

يشترط البنك الاهلي التجاري في الحصول علي قرض الشخصي المديونية حسب ان يكون المتقدم لطلب حصوله علي تمويل شخصي ان يكون علي رأس عمل، وان يكون الحد الاقصي للسن للموظفين 50 سنة، والحد الاقصي للمتقاعدين 70 سنة، الحد الادني للراتب الشهري 10,000 الاف ريال سعودي لجميع الموظفين اذا كان قطاع عام او خاص باستثناء المعلمين حيث ان يكون الحد الادني للراتب الشهري الخاص بهم 8,000 الاف ريال سعودي.

الأورق المطلوبة للحصول علي قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري