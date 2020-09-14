إصابة النائب الثانى لرئيس البرلمان الإيرانى بكورونا

وحسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" أشارت المصادر، إلى أن "التحاليل التى أجراها نيكزاد جاءت إيجابية، وأنه أعلن عن خضوعه للحجر الصحى".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2619 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 404648، وتسجيل 156 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالى إلى 23313 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 348013، وأنها أجرت أكثر من 3.5 مليون فحص كورونا.