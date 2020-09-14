المعارضة تتهم جونسون بتشويه سمعة بريطانيا

وجهت المعارضة البريطانية انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تتهمه بتشوية سمعة المملكة المتحدة، بعدما طرح مشروع قانون تشريعى ينتهك اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال إد ميليباند، مسؤول شؤون سياسات الشركات فى حزب العمال المعارض فى بريطانيا: "لم يخطر على بالى قط أن يصبح احترام القانون الدولى فى حياتى مسألة خلاف فى البرلمان، لم أتخيل أبدًا أن يأتى ويقول سنشرع لخرق القانون الدولى بشأن اتفاقية وقعناها قبل أقل من عام". وأضاف ميليباند: "جونسون وحّد أسلافه الخمسة الأحياء، من حزب العمال والمحافظين، فى معارضة مشروع قانونه الذى يخالف القانون"، موضحًا أن ذلك القانون "يشوه سمعة هذا البلد ويسىء لسمعة منصبه".

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