بسبب كورونا.. الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن جيرانهم

بدأت المملكة المتحدة البريطانية فى فرض عقوبات على التجمعات وتواجد أكثر من 6 أشخاص فى مكان واحد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووفقًا لشبكة"سكاى نيوز البريطانية فإن الحكومة تفرض غرامات تصل إلى 3200 جنيه إسترليني على المواطنين عند عدم الالتزام بالقوانين الجديدة للحد من انتشار كورونا.

وأضافت أن بريطانيا سجلت أمس 3330 حالة مصابة بفيروس كورونا وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها الحالات ثلاثة آلاف شخص مصاب منذ شهر مايو الماضى.

وقال وزير الشرطة بوزاة الداخلية البريطانية كيت مالتوس إنه يجب على الجيران الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن التجمعات وانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي لتنفيذ القانون.