وزير داخلية البحرين: لو فلسطين قضيتنا العربية فبلدنا قضيتنا المصيرية

قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة إن إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البحرين العليا وحماية كيان الدولة، وأنه ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وبحسب"الأيام" البحرينية، قال بن عبد الله:"نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها ليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفاديه..التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة ولا يمكن أن نتجاهلها. خطواتنا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس بالأمر المستغرب، والتعاون حول هذا المشروع يعزز شراكتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وأوضح:"بعد مرور (73) عامًا على القضية الفلسطينية فإن الخطر قد انتقل إلى العديد من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجه إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة بدون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من اجل حل القضية الفلسطينية الاسرائيلية. أن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن ان نتجاهلها أو نغض الطرف عنها".

وتابع:" ايران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة ، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي، ونحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكانياته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا القديمة والحديثة أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الاخطار المحتملة . فنحن ، بعد الله ، نستند على تطوير قدراتنا الوطنية ، وعلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين".

وأكد:"إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية".