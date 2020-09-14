ألمانيا تلحق بأمريكا وفرنسا: نرحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

وقالت الحكومة الألمانية، إن العلاقات بين البحرين وإسرائيل ، أمر ترحب به، وهي خطوة مهمة نحو السلام في المنطقة العربية، بعد عقود من الصراع.
وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا، إن معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين تحول عظيم في تاريخ الشرق الأوسط.
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