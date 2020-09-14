أخبار اليمن : الكويت تمنع اليمنيين من دخول أراضيها

الكويت تمنع اليمنيين من دخول أراضيهاقالت صحيفة القبس الكويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي قرر إضافة ثلاث دول جديدة إلي قائمة الدول الممنوع دخولها الي حدود البلاد، وهما اليمن وفرنسا والأرجنتين.

وحسب الصحيفة جاء في القرار أيضًا إزالة سنغافورة من القائمة بذلك أصبح ممنوع دخول ٣٤ دولة إلي الكويت، بعد أن كانت ٣٢دولة.

وأكدت مصادر حكومية، أنه نظرًا لموشرات إرتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة.

وأقرت الحكومة الكويتية عن الأنتقال للمرحلة الخامسة أن السلطات الصحية أجلت الأنتقال لها لحين دراسة الموشرات الصحية للكوفيد ١٩، وسيتم اللجوء لها بعد تقييمها من قبل اللجنة الوازية العليا ولا يوجد وقت محدد لذلك.