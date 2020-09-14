



أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، وصول إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة ملايين و503 آلاف و30 حالة بارتفاع 35549 إصابة عن الإحصاء السابق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" أضافت المراكز الأمريكية، أن عدد الوفيات ارتفع 510 ليصل الإجمالى إلى 193705 حالات. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 سبتمبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة و510 وفيات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.