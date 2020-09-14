شاهد: هدايا بـ274 ألف ليرة .. فضيحة الشيكولاتة فى البنك المركزى التركى

أوضح تقرير عرضته قناة "الغد" أن البنك المركزى التركى طرح فى أنقرة مناقصة من أجل شراء شيكولاتة تستخدمها إدارة البنك كهدايا، حيث شاركت 3 شركات فى هذه المناقصة لكن شركة رجل أعمال من الموالين للنظام التركى فازت بالمناقصة لتوريد قطع شيكولاتة بمبلغ 274 ألف ليرة تركية.





وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى التركى كان قد اشترى 130 مقعدا بقيمة 243 ألف ليرة تركية كما أنفق 2 مليون و630 ألف ليرة من أجل تجديد ديكورات البنك بأنقرة. يأتى ذلك فى ظل انهيار الليرة التركية التى فقدت نحو 26% من قيمتها السوقية خلال عام 2020، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية الأتراك، ووفقا لصحيفة سوزجو التركية المعارضة فإن استطلاعات الرأى تؤكد تدهور الأحوال المعيشية للأتراك، بسبب السياسات التى يتبعها نظام الرئيس التركى.

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