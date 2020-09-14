تحسّن الحالة الصحية للمعارض الروسى نافالنى

وأشار المستشفى إلى أن نافالنى أصبح أكثر قدرة على الحركة، وأخذ ينهض من الفراش. وقبل أيام ذكرت صحيفة "شبيجل" الألمانية نقلا عن "مصادر خاصة"، أن نافالنى استعاد وعيه كاملا وبدأ يتحدث عما حصل معه على متن الطائرة.

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