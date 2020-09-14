واشنطن تخفف من تحذيرات السفر للأمريكيين إلى الصين 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، تخفيف تحذير السفر للأمريكيين الذين يفكرون في السفر إلى الصين أو هونغ كونغ من "عدم السفر"، إلى "إعادة النظر في السفر".
وأوضحت الوزارة أنها ربطت تلك التحذيرات بـ"كوفيد-19"، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية في الصين، مشيرة إلى أن المستوى الجديد هو "إعادة النظر في السفر".
وأصدرت الخارجية الأمريكية في يونيو الماضي تحذير "لا تسافر" من المستوى 4، لكنها خفضته اليوم إلى "المستوى 3".
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