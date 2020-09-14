منافس ترامب متحرش.. تويتر يحذف مقاطع فيديو لـ بايدن يتحسس فيها أجساد القاصرات | فيديو

تُظهر اللقطات التي نشرتها محطة الخدمة العامة C-Span الأمريكية عام 2015، أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق دأب على ارتكاب فعل خادش للحياء بتعمد ملامسة أجساد البنات القاصرات من حفيدات المشرعين في الكونجرس أثناء حفل أداء اليمين الدستورية.

وقال الناشط التقدمي في ولاية تكساس، جوني جراتس، إن موقع تويتر حذف مقاطع الفيديو الإخبارية التي تظهر فيها جو بايدن في غير مناسبة يظهر مع الفتيات الصغيرات ويلامس أجزاء من أجسادهن.

وقد اتهم المرشح الديمقراطي بخرق القواعد والاستغلال الجنسي للأطفال.

وجد جراتس سلسلة من مقاطع الفيديو من محطة الخدمة العامة C-Span التي نشرت وتم حظرها من قبل الموقع بزعم انتهاك بايدن للقواعد، بالتحرش بالأطفال.

وصنف تويتر اللقطات التي ظهر فيها سلوك بايدن الشاذ واضحا على أنها مواد تنتهك قواعد الآداب العامة وتنتهك أدمية الأطفال.

ونشر كوينج مقطع فيديو لبايدن وهو يتحسس أجساد بنات وحفيدات زملائه من أعضاء الكونجرس في مراسم أداء والديهم لليمين في عام 2015 ، قائلا "تويتر أبلغني لمحاولتي نشر صور للتحرش بالأطفال".