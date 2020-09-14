مصر.. الأهلي يتعثر بمباراة "كورونا" و"الطرد" والركلة الضائعة

أجل الاتحاد السكندري تتويج ضيفه الأهلي المصري باللقب الخامس على التوالي، الـ42 في تاريخه، عندما فرض عليه التعادل السلبي مساء الاثنين بملعب الجيش ببرج العرب في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.

وكان الأهلي بحاجة إلى الفوز لحسم اللقب بيد أن تعادله أجل التتويج إلى المرحلة المقبلة عندما يستضيف مصر المقاصة السبت المقبل، علما بأنه يحتاج إلى نقطتين فقط في مبارياته السبع المتبقية.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب طرد البديل أحمد فتحي لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر أحمد رفعت ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 59.

وخاض الأهلي المباراة غياب المدافع ياسر إبراهيم، وحارس المرمى علي لطفي بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، على غرار المدرب العام السويسري دافيد سيسا.

وأعلن مدير الكرة في الأهلي، سيد عبد الحفيظ، أن نتيجة فحوص كورونا الخاصة بالثلاثي جاءت إيجابية، ومن المنتظر ان يخضع المصابون لمسحة جديدة، الأربعاء المقبل.