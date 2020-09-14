وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" تجاهل ترامب، أثناء نقاشه مع مسؤول محلى فى مؤتمر صحفى فى كاليفورنيا بشأن حرائق الغابات التى تجتاح غرب الولايات المتحدة، المخاوف بشأن تغير المناخ، قائلاً: "سيبدأ الأمر فى البرودة.. ما عليك سوى المشاهدة".
فيما رد المسؤول المحلى، ويد كراوفوت، والذى يشغل منصب رئيس وكالة الموارد الطبيعية بكاليفورنيا على ترامب بالقول: "أتمنى أن يتفق العلم معك".
وقبل يومين، قال جافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن موسم الحرائق الدامى والقياسى عبر الغرب الأمريكى لا بد وأن ينهى كل الجدل بشأن التغير المناخى.
وبدا أن نيوسوم المنتمى للحزب الديمقراطى يوجه بعض من تصريحاته على الأقل إلى الرئيس، دونالد ترامب، الذى اعتبر أن سوء إدارة الغابات وليس ارتفاع درجات الحرارة هو المسؤول عن الحرائق.
وقال نيوسوم: "النقاش انتهى بشأن التغير المناخى.. فلتأتوا فقط إلى ولاية كاليفورنيا.. لتروا ذلك بأنفسكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب عن حرائق الغابات فى كاليفورنيا : الاحتباس الحرارى سيعكس نفسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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