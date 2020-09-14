وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الرئيس الأسبق الذى حكم البلاد بين عامى 1974 و1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة. يذكر أن جيسكار ديستان هو من أشرف على تحديث المجتمع الفرنسى، مما سمح بإقرار قانون الطلاق بالتراضى، وتقنين الإجهاض، وخفض سن التصويت الانتخابى إلى 18 بدلاً من 21 عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان للمستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.