1517 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
كشفت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203 حالة في المغرب.
ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.
وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.
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