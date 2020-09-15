مصر تعلن تطوروات كورونا.. وقرار جديد لـ"حفلات الزفاف"

قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، وذلك مقابل 153 إصابة، و21 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها و5661 حالة وفاة".

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة اليوم الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.