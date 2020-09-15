سماع دوي انفجارين في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارين بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
ولم تكشف السلطات العراقية حتى الآن أي تفاصيل حول الانفجارات التي سمعت في أجواء العاصمة.
ومنذ أيام، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.
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