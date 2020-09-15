"المشهد التاريخي".. العالم يترقب توقيع اتفاقيتي السلام

في واشنطن، وتحديدا في أروقة البيت الأبيض، ينتظر العالم حدثا تاريخيا، الثلاثاء، حيث يحين موعد التوقيع الرسمي على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل التي أعُلن عنها الشهر الماضي.

وسبق أن شهد البيت الأبيض، الذي شيد في زمن جورج واشنطن قبل 230 عاما، توقيع اتفاقيات للسلام، لكنها المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع معاهدتين للسلام في ذات الوقت.

والملاحظ أن أقطاب السياسة الأميركية من الديمقراطيين والجمهوريين اشتدت صراعاتهم مع وصول الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم، لكن رعاية البيت الأبيض للسلام بالشرق الأوسط، خلقت مساحة مشتركة بينهم، حول السياسة الخارجية على أقل تقدير.

التوقيع الذي يؤذن بمرحلة جديدة تحمل بشائر السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيحظى بطبيعة الحال بمتابعة واسعة حول العالم، وسنورد بالسطور التالية تفاصيل مراسم الحدث المرتقب.

الموقعون على المعاهدة

وفدان رفيعا المستوى من كلا البلدين سيحضران مراسم التوقيع

الوفد الإماراتي يقوده وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، والوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات سيضم الوفد الإماراتي، وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

أما الوفد الإسرائيلي فيضم بين أفراده رئيس جهاز المخابرات يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

البحرين

تشارك دولة البحرين في التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، ممثلة بوزير خارجيتها عبداللطيف الزياني، بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى معاهدة سلام مماثلة مع الجانب الإسرائيلي.

الولايات المتحدة

مراسم التوقيع هذه ستتم بحضور الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، برفقة عدد من المسؤولين الأميركيين.

مكان التوقيع

توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، أو في حديقة الزهور، أو داخل أروقة البيت الأبيض، وهذا يتوقف على طبيعة الأحوال الجوية.

الحضور الدولي

سيحضر مراسم التوقيع مسؤولون من دول عدة، وسيكون البيت الأبيض قبلة للإعلام وللساسة على اختلاف أصولهم ولغاتهم.

تغطية

وينتظر أن تحظى مراسم التوقيع بحضور إعلامي كبير وتغطية واسعة باعتبار أن مثل هذا الحدث يعد الأول من نوعه منذ نحو خمسة وعشرين عاما، ولما له من انعكاسات على السلام في الشرق الأوسط.