الصين: لن ننفذ حملة تطعيمات ضد كورونا على الشعب

أعلن رئيس الصحة في العاصمة الصينية بكين، عن عدم تنفيذ أي حملة تطعيمات واسعة النطاق، على نطاق الصين كلها، مؤكدا سيطرة البلاد على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور "جاو فو"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن التطعيمات الشاملة ضد فيروس كورونا، لن تكون ضرورية؛ إلا إذا كان هناك تفشٍّ كبير آخر.
ووفقًا لرئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين، فإن التطعيمات الشاملة لن تكون ضرورية في البلاد أثناء السيطرة على الفيروس، على الرغم من أنه لم يستبعد الحاجة إليها في المستقبل.
وسجلت البلاد 29 حالة إصابة جديدة ولم تحدث وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 90107 إصابة، و4734 وفاة.
ويحاول العالم أجمع التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في محاولة لعودة الحياة لطبيعتها.
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