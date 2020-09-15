بداية من اليوم.. السعودية تسمح برحلات الطيران لبعض الفئات

أعلنت السلطات السعودية، بداية السماح لبعض الفئات من المواطنين، بالسفر إلى خارج المملكة، والعودة إليها، بداية من صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت السلطات السعودية، إنه تقرر بداية من صباح اليوم، السماح للفئات المستثناة بالسفر الدولي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.
وأضافت أنه تقرر السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة، أو زيارة.
وتابعت، أنه تم السماح بدخول المملكة والخروج منها، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أنه تقرر رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من وإلى المملكة، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.
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