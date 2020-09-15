"حظ" و"حسم".. تشلسي يضرب بثلاثية في الخطوة الأولى

استهل تشلسي مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة حاسمة، ولكن كذلك بقدر من الحظ، خلال فوزه 3-1 على مستضيفه برايتون أند هوف ألبيون، الاثنين.

وشارك الوافدان الجديدان تيمو فيرنر وكاي هافرتس لأول مرة بعد انضمام الثنائي الألماني لفريق المدرب فرانك لامبارد هذا الصيف، لكن أهداف تشلسي جاءت من مصادر غير تقليدية.

وخطف ريس جيمس، الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، الأنظار بتسديدة هائلة من 25 مترا منح بها تشلسي التقدم 2-1، قبل أن يضمن المدافع كورت زوما الانتصار بتسديدة غيرت اتجاهها.

وسيطر برايتون في الشوط الأول لكنه تأخر في الدقيقة 23 بعد ارتباك دفاعي ومخالفة من الحارس مات رايان ضد فيرنر داخل المنطقة لينفذ جورجينيو ركلة جزاء ناجحة بسلاسة.

وأدرك لياندرو تروسارد التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة من 20 مترا باغتت الحارس كيبا أريزابالاغا لكن جيمس أعاد التقدم سريعا لتشيلسي بعد دقيقتين بتسديدة يفخر بها أي مهاجم.

وأهدر لويس دانك فرصة لبرايتون، وجاء العقاب عبر زوما الذي استقبل ركلة ركنية من جيمس وحول الكرة نحو الشباك بقدمه.