العموم البريطانى يوافق على مشروع قانون مثير للجدل بشأن بريكست

ويسمح القانون للحكومة بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق بريكست، الذى أبرمته العام الماضى، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبى والاعتراضات الداخلية على خرق القانون الدولى.

ووافق على مشروع القانون 340 نائبًا مقابل 263 صوتوا ضده، وجاء التصويت بعد ساعات على تشديد جونسون أمام مجلس العموم على أن هذا النص "ضرورى للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسيًا واقتصاديًا".

ويستمر إقرار مشروع القانون فى مجلس العموم الذى سينظر الأسبوع المقبل، فى تعديل يفرض العودة إلى البرلمان، قبل أى تعديل يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.