الولايات المتحدة تخفف قيود السفر إلى الصين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيف تحذيراتها بشأن السفر إلى الصين، وذلك مع انخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين. وأصبحت الخارجية الأمريكية تنصح المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى الصين، عقب نصحها الدائم سابقا بعدم السفر إليها. وقالت الخارجية الأمريكية، إن الصين سمحت باستئناف غالبية الشركات والهيئات لعملها، بما في ذلك دور الحضانة والمدارس. يأتي ذلك عقب انخفاض كبير في أعداد الإصابات بكورونا في الصين خلال الفترة الماضية. كما يأتي أيضا ذلك بعد أسبوع على إعلان الصين الانتصار على الفيروس وتقليد الرئيس الصيني شي جين بينج الطواقم الطبية أوسمة تقديرية.

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