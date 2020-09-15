تفاؤل أمريكي رغم الاقتراب من تسجيل 200 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

ذكرت شبكة " إن بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هناك جانبا مشرقا؛ رغم اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 200 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو يمثل تباطؤًا معدل الوفيات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأظهرت الأرقام الرسمية، أنه تم تسجيل 11 ألفا و15 حالة وفاة بسبب الفيروس، في الفترة من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وهي نسبة أقل 17% عن الأسبوعيين الماضيين.

وقالت الدكتورة سعدية خان، عالمة الأوبئة في كلية الطب بجامعة "نورث وسترن" في فينبرج: "قد تكون إشارة إحصائية، أو ربما لأن العلاج يتحسن، أو ربما لأن المرضى أصبحوا أصغر سنًا".

وكان معظم الضحايا حتى الآن من كبار السن، لكن مئات الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة كانت من الطلاب الذين أصيبوا بالفيروس بعد عودتهم إلى الفصول الدراسية في حرم الجامعات.

وأشارت "خان" إلى أن حوالي 20% من الحالات، في وحدات العناية المركزة في الوقت الحالي، هم لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، وفرصهم في البقاء على قيد الحياة، أفضل، من تلك الخاصة بكبار السن أو المرضى بالفعل.