بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الأمريكي ينتقد فرنسا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، امتناع فرنسا عن تصنيف حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية".
وقال بومبيو- وفق ما نقلته "العربية" السعودية- إنه يجب على فرنسا الوقوف إلى الحرية، وليس مع نظام إيران، مضيفا أن حزب الله اللبناني هو الوكيل الإيراني في لبنان لما يقرب من 3 عقود.
ومن ناحية أخرى، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفت، أن واشنطن تعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان.
وأضافت جريفت، أن حزب الله ليس حزبا سياسيا، وستواصل الولايات المتحدة محاسبته على أفعاله.
وأوضحت أن ما يهم واشنطن؛ هو تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب.
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