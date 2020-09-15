هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.
وقال ترامب، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وبحسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة؛ انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني".
وأضاف: "قتل سليماني، تم تنفيذه؛ لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية على مدى عدة سنوات".
وشدد ترامب على أن: "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجومًا على إيران سيكون أكبر بـ 1000 مرة".
وكانت تقارير قد كشفت عن تخطيط إيران لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب إفريقيا؛ وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.