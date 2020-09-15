ألمانيا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا من جديد

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، تسجيل ألمانيا 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب تسجيل 12 وفاة.

ويصبح بذلك إجمالي الاصابات بالفيروس في ألمانيا 261.762 حالة إلى جانب 9362 وفاة.

وقال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاح للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".