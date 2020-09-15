نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي ميسر بفترة سداد 10 سنوات وبلا كفيل لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي ميسر بفترة سداد 10 سنوات هو أطول تمويل لدى مصرف الراجحي حيث يتميز بأنه تمويل بأقساط مرنة بلا حاجة لكفيل غارم من أجل الحصول على القرض ويصل التمويل الشخصي إلى ثلاثون ضعف الراتب الشهري للقطاع العام وخمسة وعشرون ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص كما يتميز بأنه متوافق ومطابقاً مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية وعليه أقبال عالي من المواطنين والمقيمين بالأردن من الجنسيات الأخرى ويمكن الآن للجميع الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي بدون الذهاب إلي أي فرع من فروع المصرف لتوفير الوقت والمجهود للعملاء مزايا الحصول على تمويل شخصي ميسر لدى مصرف الراجحي يتميز التمويل الشخصي بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يقوم على أساس بيع السلع أو الأسهم للعملاء

يتميز التمويل الشخصي بأنه يصل إلى 50 ألف دينار ويصل إلى 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام ويصل إلى 25 ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص

يتميز التمويل الشخصي بأنه بدون كفيل

يتميز بأنه تمويل شخصي وتأمين تكافلي على الحياة

يتميز بأنه تمويل شخصي بأقساط ميسرة ومرنة تصل إلى 96 شهر للقطاع العام و84 شهر للقطاع الخاص بالأردن

يتميز التمويل الشخصي بإمكانية توحيد التزامات العميل في قسط واحد شروط الحصول على تمويل شخصي ميسر لدى مصرف الراجحي يجب أن لا يقل فترة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص

يجب أن لا يقل فترة العمل عن 3 أشهر للقطاع العام والقطاع العسكري شروطه ومميزاته مختلفة يحددها مصرف الراجحي

يجب أن لا يقل صافي الدخل عن 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي يجب تحويل الراتب الشهري لدى مصرف الراجحي

يجب توفير صورة أثبات هوية الأحوال المدنية

عليك توفير كشف حساب بنكي لآخر ستة شهور

يجب عليك توفير قسائم أخر ستة شهور

يشترط أن لا يكون للمستفيدين أي أقساط مستحقة طريقة التقديم على تمويل شخصي ميسر لدى مصرف الراجحي عليك أولاً الدخول على الموقع الرسمي لدى بنك الراجحي بالأردن

عليك الضغط بعد ذلك على طلب تمويل شخصي بأقساط عشر سنوات ثم التقديم عبر الإنترنت

بعد ذلك قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة

سوف بعد ذلك يتم الرد بالموافقة عند توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى مصرف الراجحي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي ميسر بفترة سداد 10 سنوات وبلا كفيل لدى مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.