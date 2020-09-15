الاتحاد الأوروبى: على تركيا وقف تصرفاتها الأحادية فى المتوسط

وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبى، إن "أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، والتي تعترض عليها اليونان وقبرص، تثير التساؤل حول مستقبل العلاقة بين أنقرة والاتحاد".
وتابع:"إن الوضع فى شرق المتوسط غير مقبول"، مضيفا أن "تركيا تنفذ أفعالا أحادية يجب عليها وقفها".
كما أكد أن "علاقات التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة فى التاريخ وستسير فى اتجاه ما أو فى عكسه اعتمادا على ما سيحدث فى الأيام المقبلة".
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