إجلاء أكثر من 3900 شخص بسبب انهيار أحد السدود بالصين

وأوضحت السلطات - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تأثرا بهطول الأمطار وتصريف الفيضان المتواصلين من خزان فى منبع النهر تعرض سد نهر "يينما" بالقرب من قرية "ووجياتسى" فى مدينة (دههوى) لانهيار جزئى ما أدى إلى فجوة بعرض 30 مترا.

وأضافت السلطات أن المياه غمرت بعض المنازل فى القرية، فيما يقوم العمال بإصلاح الفجوة، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات.