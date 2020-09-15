عاجل.. زلزال قوى يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 329.7 كيلومترا، عند ملتقى دائرة عرض 55.957 درجة شمالا، وخط طول 158.494 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامى لاحقة.