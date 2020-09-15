روسيا تسجل 5529 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة وفاة

أعلنت الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب تسجيل 150 حالة وفاة جديدة.

وبهذا تكون روسيا قد سجلت مليون و73 ألفا و849 إصابة بالفيروس، إلى جانب تسجيل 18 ألفا و785 حالة وفاة.

ومن ناحية أخرى، قال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاح للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".